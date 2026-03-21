“I Giganti della Valle” – La storia dell’Akragas Calcio raccontata da Luca Castronovo

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https://www.amazon.it/dp/B0GSS6CVCS

È disponibile su Amazon, in formato digitale e cartaceo, il libro “I Giganti della Valle”, a cura di Luca Castronovo, un’opera che ripercorre la storia dell’Akragas Calcio dalle origini fino ai giorni nostri.

Il volume nasce dalla passione per i colori biancoazzurri e dalla volontà di preservare la memoria storica di una delle realtà calcistiche più rappresentative del territorio agrigentino. Attraverso un racconto coinvolgente, il libro accompagna il lettore lungo le tappe fondamentali della squadra: dagli esordi, passando per le stagioni più significative, fino agli sviluppi più recenti.

“I Giganti della Valle” si propone come una raccolta accessibile e appassionata, pensata per tifosi, appassionati di calcio e per chiunque voglia conoscere più da vicino la storia sportiva della città. L’opera offre uno sguardo narrativo e documentale, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra la squadra e il suo territorio.

Si precisa che il libro è stato realizzato in modo amatoriale: si tratta di un progetto indipendente, non ufficiale e non finanziato né supportato dall’attuale società dell’Akragas né da altre entità ad essa collegate.

Il libro è disponibile all’acquisto online su Amazon, sia in versione ebook che cartacea.

Per ulteriori informazioni:

Titolo: I Giganti della Valle

Autore: Luca Castronovo

Formato: Digitale e cartaceo

Distribuzione: Amazon

Un viaggio nella storia, tra passione, ricordi e identità sportiva.