Ars verso la pausa estiva: Antimafia, rendiconti e poi solo interrogazioni

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L’Assemblea regionale siciliana si prepara alla chiusura estiva con un’ultima settimana di attività parlamentare rilevante, prima di lasciare spazio soltanto alle interrogazioni e alle interpellanze. Il primo appuntamento è dedicato alla relazione annuale della Commissione regionale Antimafia, che sarà illustrata in aula dal presidente Antonello Cracolici. Il documento aprirà il confronto sulla lotta alla criminalità organizzata, ma anche sulle misure necessarie per prevenire corruzione e infiltrazioni nel sistema pubblico. Il passaggio più importante della settimana riguarda però le norme di assestamento dei rendiconti generali della Regione relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.

Si tratta di provvedimenti approvati dalla giunta dopo le osservazioni della Corte dei Conti, e che sono necessari per chiudere definitivamente il contenzioso sui bilanci di quegli anni, riportando regolarità nella gestione finanziaria regionale. In calendario anche il rendiconto del bilancio interno dell’Ars e le votazioni finali dei disegni di legge già pronti per il via libera. Slittano invece a settembre le variazioni di bilancio, che potrebbero superare il mezzo miliardo di euro, e le riforme ancora in sospeso, tra cui quella sulla dirigenza regionale. Prima della pausa sono previste altre sedute dedicate all’attività ispettiva, con una possibile chiusura anticipata al 4 agosto o definitiva l’11 agosto. I deputati torneranno in aula il primo settembre per riprendere i lavori e avviare l’ultima fase della legislatura.