Sciame sismico al largo della Sicilia: notte di scosse tra Palermo e le Eolie

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Una serie di scosse di terremoto ha interessato nella notte il tratto di mare tra la costa settentrionale della Sicilia e l’arcipelago delle Isole Eolie, facendo avvertire chiaramente il movimento in diverse zone, soprattutto tra Palermo e Messina.

Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si tratta di uno sciame sismico sviluppatosi nel Tirreno meridionale, con epicentri localizzati in mare aperto. In poche ore, tra l’1:19 e le 4 del mattino, sono stati registrati oltre 15 eventi sismici nell’area.

Le scosse più intense sono state due: la prima, di magnitudo 4.6, è stata registrata alle 2:46 a nord di Cefalù e a ovest di Alicudi, a una profondità di circa 29 chilometri. Pochi minuti dopo, alle 2:49, una seconda scossa di magnitudo 4.3 ha interessato la stessa zona. A questi eventi principali sono seguite numerose repliche di minore intensità, comprese tra magnitudo 2.0 e 3.0.

Il terremoto è stato percepito distintamente lungo la fascia costiera tirrenica, generando apprensione tra i residenti svegliati nel cuore della notte. Nonostante ciò, al momento non si segnalano danni a persone né a edifici.

L’area coinvolta è nota per la sua attività geologica, anche per la presenza di sistemi vulcanici attivi come Stromboli, e non è insolito che si verifichino sequenze ravvicinate di scosse. Gli esperti continuano a monitorare la situazione, mentre non si esclude la possibilità di ulteriori eventi nelle prossime ore, generalmente di intensità inferiore.