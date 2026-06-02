Forte scossa di terremoto in Calabria, avvertita anche in Sicilia e in provincia di Agrigento

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Forte scossa di terremoto alle 00.12 in Calabria, di magnitudo 6.2, avvertita anche in Sicilia nelle zone di Palermo, Siracusa, Messina, Catania e in provincia di Agrigento. Tanta paura tra la gente, con molte persone che si sono riversate in strada. Il sisma è stato registrato a una profondità di 250 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata registrata a 41 chilometri da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro.

Paura tra la gente

Il sisma è stato avvertito anche in altre parti del Sud Italia. In Sicilia, molte persone sui social hanno raccontato di aver percepito un movimento lungo e prolungato, con mobili e lampadari oscillati per diversi secondi. C’è chi è stato svegliato dal movimento del letto e chi ha visto cadere alcuni oggetti in casa. “Pochi secondi che sembravano non finire mai”, raccontano sui social alcune persone che hanno avvertito la scossa.