Pedopornografia, 45enne agrigentino arrestato: dovrà scontare oltre due anni di carcere

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I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 45 anni residente nell’Agrigentino, condannato per reati legati alla pedopornografia. Il provvedimento ha portato all’arresto del destinatario, che dovrà scontare una pena di due anni e cinque mesi di reclusione.

Dopo la notifica dell’ordine emesso dall’autorità giudiziaria, i militari dell’Arma hanno accompagnato il 45enne presso la casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, dove resterà detenuto per l’espiazione della pena.

L’indagine che ha portato alla condanna era stata avviata dalla Polizia Postale nell’ambito di specifiche attività di contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico online. Nel corso delle verifiche, gli investigatori avevano individuato alcuni indirizzi telematici utilizzati per la condivisione di contenuti illeciti.

Successivamente, durante una perquisizione effettuata nei confronti dell’uomo, erano stati sequestrati diversi dispositivi elettronici. Le analisi condotte sul materiale informatico avevano consentito di rinvenire immagini sessualmente esplicite che coinvolgevano minori, elementi che hanno contribuito all’accertamento delle responsabilità dell’indagato e alla successiva condanna.