Sicilia24h.it, nuove prestigiose nomine: Marcella Lattuca vice direttore, Simona Stammelluti alla direzione editoriale con Fabio Marchese Ragona

Condividi

Visualizzazioni 573

Nel pomeriggio di oggi si è riunito il Comitato di Redazione di Sicilia24h.it che, all’unanimità, ha deliberato importanti provvedimenti riguardanti l’organizzazione e il futuro assetto editoriale del quotidiano online.

Tra le decisioni assunte, spicca la nomina della collega Marcella Lattuca a vice direttore di Sicilia24h.it. Una scelta accolta con grande soddisfazione da tutta la redazione, che riconosce nella giornalista qualità professionali, competenza, equilibrio e una profonda conoscenza del territorio e dell’informazione. Marcella Lattuca raccoglie il testimone da Simona Stammelluti, alla quale va il ringraziamento unanime per il prezioso lavoro svolto nel ruolo e per il contributo determinante alla crescita della testata.

Per Simona Stammelluti si apre adesso una nuova e prestigiosa sfida professionale. La giornalista andrà infatti ad affiancare nella direzione editoriale il noto vaticanista del TG5 Fabio Marchese Ragona, incarico che rappresenta un importante riconoscimento del suo valore umano e professionale, maturato attraverso anni di impegno, rigore e passione per il giornalismo.

Le nuove nomine rappresentano un motivo di orgoglio per tutta la famiglia di Sicilia24h.it. Due professioniste di assoluto livello, accomunate da serietà, preparazione e dedizione, sono chiamate oggi a ricoprire ruoli di grande responsabilità, certi che sapranno interpretare i rispettivi incarichi con la stessa autorevolezza che ha sempre contraddistinto il loro percorso.

Alla neo vice direttore Marcella Lattuca e a Simona Stammelluti, protagonista di questa nuova importante esperienza editoriale, giungano le più vive congratulazioni e l’augurio di un lavoro ricco di soddisfazioni, successi professionali e nuovi prestigiosi traguardi.

L’intera redazione di Sicilia24h.it esprime loro stima, affetto e fiducia, nella consapevolezza che entrambe continueranno a rappresentare un punto di riferimento per il giornalismo di qualità e per l’informazione libera e autorevole.