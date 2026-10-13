Favara, auto di un’insegnante distrutta dalle fiamme: indagano i carabinieri

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Notte di fuoco a Favara, dove un incendio ha distrutto una Opel Corsa di proprietà di un’insegnante di 45 anni del luogo. Il rogo è divampato nei pressi di via Agrigento, riducendo l’automobile a una carcassa carbonizzata.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno domato le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sull’episodio indagano i carabinieri della Tenenza di Favara, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a chiarire le cause dell’incendio. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, che potrebbero fornire indicazioni utili.

Dai primi accertamenti non sarebbero emerse tracce di liquido infiammabile. Un elemento che, tuttavia, non esclude alcuna pista: tutte le ipotesi restano aperte e saranno gli ulteriori approfondimenti a stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale o di un gesto doloso.

L’automobile, secondo quanto emerso, non sarebbe stata coperta da una polizza assicurativa contro questo tipo di evento