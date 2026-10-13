Tentata violenza sessuale, indagato agrigentino

Un quarantenne agrigentino è indagato dalla Procura per tentata violenza sessuale nei confronti di una immigrata dalla Somalia di 21 anni, ospite di un centro di accoglienza al Villaggio Mosè. Secondo la denuncia, l’uomo si sarebbe offerto di accompagnare la giovane nella struttura, ma durante il tragitto avrebbe tentato di baciarla e toccarla. Di fronte al rifiuto della ragazza, l’avrebbe scaraventata fuori dall’auto. La ventunenne è riuscita a fotografare la targa del veicolo e a consegnare le immagini ai Carabinieri.
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