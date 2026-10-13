Agrigento, aggredisce un’anziana e le ruba la borsa: bottino di 200 euro

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Paura in pieno giorno nei pressi di piazza Ravanusella, ad Agrigento, dove un’ottantenne è stata vittima di uno scippo. Un uomo l’avrebbe spinta facendola cadere a terra, per poi strapparle la borsa e darsi alla fuga.

La donna, visibilmente scossa per quanto accaduto, è stata soccorsa dopo l’aggressione. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile. La borsa è stata successivamente recuperata poco distante dal luogo dello scippo. L’uomo, stando a quanto ricostruito, si sarebbe impossessato soltanto del denaro contenuto all’interno, circa 200 euro, lasciando sul posto gli altri effetti personali della pensionata.

Gli investigatori stanno verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Le immagini potrebbero rivelarsi decisive per ricostruire i movimenti dell’aggressore e identificarlo.

Resta la gravità di un episodio che ha colpito una donna anziana, aggredita mentre camminava per strada, in pieno giorno, in una zona della città frequentata da residenti e passanti.