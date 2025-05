EgoGreen, giugno mese da record per la società della famiglia Giavarini. Quattro nuove aperture nell’agrigentino e a Siracusa

Condividi

EgoGreen, la società di luce e gas della famiglia dell’imprenditore Marcello Giavarini, continua la sua crescita in Sicilia con l’apertura di nuovi Egopoint che hanno come obiettivo quello di essere sempre più vicini ai clienti.

Nel mese di giugno, il 6 per l’esattezza, EgoGreen aprirà i battenti anche ad Agrigento nella sede del Viale della Vittoria con inaugurazione fissata per le 18,30. Il 7 giugno sarà la volta della sede di Raffadali alle 11,30 in via Nazionale 24, nel pomeriggio del 7 giugno, alle 18,30 sarà inaugurata la sede di Palma di Montechiaro ubicata in via Fiume d’Italia. L’8 giugno, invece, a Siracusa in viale Tica sarà inaugurato uno degli Egopoint più importanti dell’isola con inizio della manifestazione fissata per le ore 18,30.