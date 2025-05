Droga e telefoni in carcere: 12 misure cautelari

Condividi

Visualizzazioni 86

A Palermo i Carabinieri e la Polizia penitenziaria del “Pagliarelli” hanno eseguito 12 misure cautelari, di cui 7 a carico di persone ancora detenute. Si tratta di un’inchiesta ruotante intorno all’introduzione in carcere di droga e telefonini, in ampia parte dietro corruzione di alcuni agenti della Polizia penitenziaria in servizio al “Pagliarelli”, oppure in occasione dei colloqui con i familiari, lavori esterni o trasferimenti. Nel corso delle indagini, tra settembre 2023 e aprile 2025, sono stati complessivamente sequestrati 56 micro cellulari, 25 smartphone, 20 sim card e oltre 1 chilo di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish e marijuana. Durante le perquisizioni domiciliari eseguite durante la notte scorsa, i Carabinieri hanno rinvenuto a casa di uno degli arrestati circa 5 chili tra cocaina, e crack, 9.700 euro in contanti e munizionamento per pistola calibro 7.65. A casa degli indagati complessivamente 120 dosi tra hashish e marijuana e 1.200 euro in contanti.