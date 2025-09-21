Ecco i “giovani” della V E del Commerciale “Foderà”. Cinquanta anni in più e non sentirli

Condividi

Visualizzazioni 303

E finalmente ieri sera I ragazzi della V E dell’ Istituto Tecnico Commerciale Fodera’ di Agrigento, si sono di

nuovo riuniti per festeggiare I 40 anni dal diploma in un locale di Agrigento, dove agli stessi è stata riservata una saletta. Correva il mese di luglio del 1985 quando, dopo gli esami di maturità, per la prima volta iniziati i ragazzi prendevano il famoso titolo di Ragioniere e Perito Commerciale. Titolo ambito a

quei tempi che dava sbocco sia al lavoro, sia alla carriera Universitaria. Infatti tra i presenti vi è chi ha

continuato con l’Università laureandosi in Economia e Commercio e Scienze Motorie, ed altri che non

hanno proseguito rimanendo dei semplici diplomati.

La cena è’ stata pensata già dallo scorso anno ed è stata aperta anche a coloro i quali non ha potuto concludere gli studi assieme. Presenti quasi tutti, tre trasferiti in Emilia Romagna, hanno preso aereo e ferie appositamente pur di non mancare.

I ragazzi, nonostante la presenza di nonne, di lavori più o meno pesanti sono sempre uniti. Fra di loro vi sono commercialisti, consulenti del lavoro, rappresentanti, docenti, vigile urbano, ed impiegati…

Nel corso della cena i “giovani” hanno e rimembrato le avventure scolastiche e veramente ne hanno fatto di cotte e di crude, ma sempre nel massimo rispetto.

Ed ecco la foto ricordo come tanti anni fa con alcuni assenti e altri presenti. Hanno risposto presente da sx verso dx:

Tony Tutino, Mimmo Pirrone, Francesco Sorce, Piero Mancuso, Giovanni Russo, Vincenzo Gulisano,

Giovanni Virgone, Lucia Vella, Lillo Mendola, Angelo Piazza, Ilaria Brunetta, Giovanna Spataro, Carmen

Volpe, Lillo Vullo, Totò Minnella, davanti sempre da sx verso dx: Peppe Quagliata, Francesca Palumbo,

Rosaria Montana, Bibiana Di Blasi, Alice Boccadoro, Angela Barone e Dario Scozzari.

Una serata piacevole, sembra che 40 anni non siano passati, un salto nel passato di adolescenti pieni di

sogni e speranze, desiderosi di avventurarsi nel misterioso viaggio della vita. Questo incontro celebrativo

dei 40 anni dal diploma ha provocato tanta nostalgia, sono passati tanti anni ma “ I RAGAZZI DELLA V E

SONO SEMPRE INSIEME! “