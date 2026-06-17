Porto Empedocle, Rino Lattuca all’attacco: «Cinque anni di amministrazione fallimentare, Martello si dimetta»

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Una dura presa di posizione quella di Rino Lattuca, già candidato sindaco di Porto Empedocle alle elezioni comunali del 2021, che interviene dopo le dichiarazioni di fine mandato del sindaco Martello, parlando apertamente di «fallimento amministrativo».

Secondo Lattuca, basta percorrere le strade della città per rendersi conto delle condizioni in cui versa Porto Empedocle. «Sporcizia diffusa, aree pubbliche abbandonate, vegetazione incontrollata, manutenzione inesistente e una crescente presenza di insetti e infestazioni», denuncia l’ex candidato sindaco, attribuendo tali criticità a «cinque anni di sostanziale immobilismo amministrativo».

Al centro delle contestazioni anche la situazione finanziaria dell’ente. Lattuca richiama l’annuncio di un disavanzo superiore ai 27 milioni di euro, chiedendosi perché l’amministrazione non abbia adottato tempestivamente strumenti di risanamento finanziario.

«Se la situazione era così grave – afferma – perché non è stato predisposto un piano di riequilibrio all’inizio del mandato, come hanno fatto numerosi altri Comuni? Un’amministrazione responsabile affronta i problemi quando emergono, non alla vigilia della conclusione del proprio mandato».

Per descrivere la gestione amministrativa degli ultimi anni, Lattuca utilizza la metafora di una nave che imbarca acqua senza che nessuno intervenga per chiudere le falle, fino al rischio concreto di affondare.

Da qui la richiesta rivolta direttamente al sindaco: «Eviti alla città ulteriori mesi di agonia politica e amministrativa e tragga le conseguenze di questo fallimento, rassegnando le dimissioni».

L’appello è rivolto anche al Consiglio comunale, chiamato, secondo Lattuca, ad assumere decisioni nell’interesse esclusivo della comunità empedoclina.

«Gli empedoclini hanno visto con i propri occhi ciò che è accaduto in questi cinque anni – conclude – e sapranno giudicare una stagione amministrativa che lascia una città più degradata, più debole e priva di prospettive per il futuro».