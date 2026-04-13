Raccolte circa 4 tonnellate di rifiuti in due spiagge a San Leone

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Ad Agrigento un centinaio di volontari hanno prelevato dalle spiagge di Maddalusa e Babbaluciara a San Leone quasi 200 sacchi di rifiuti, 22 pneumatici, 2 frigoriferi e tantissimi ingombranti, per un totale di circa 4 tonnellate di rifiuti raccolti.

L’operazione di pulizia delle spiagge è stata organizzata da Mareamico, da Legambiente e dal WWF, con la collaborazione del Leo club Agrigento Host, del Lions Club Zolfatare, da un nutrito gruppo di scout dell’AGESCI di Canicattì e da tanti cittadini. Presenti pure in spiaggia i candidati a sindaco di Agrigento Michele Sodano e Giuseppe Di Rosa.

MareAmico rivolge un ringraziamento all’impresa 3G di Brucculeri per la preziosa collaborazione.