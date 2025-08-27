Businees auto rubate a Canicattì: sei avvisi conclusione indagini

Condividi

La Procura di Agrigento, tramite il pubblico ministero, Rita Barbieri, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a sei indagati nell’ambito di un’inchiesta ruotante intorno a un presunto business di auto rubate, riciclaggio e ricettazione, e poi altre contestazioni a vario titolo, tra armi, droga ed estorsioni. Le ipotesi di reato sono state commesse a Canicattì tra il 2021 e il 2022. I sei in pendenza di giudizio sono: Giuseppe Sorce, 38 anni, Salvatore Calderaro, 58 anni, Nicolò Lentini, 36 anni, Laura Savaia, 30 anni, Giovanni Zaffuto, 34 anni, e Gioacchino Amato, 46 anni.