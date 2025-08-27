Ribera, bambino ingoia batteria. Soccorso al “Di Cristina”

Condividi

A Ribera è accaduto che un bambino di 4 anni ha ingerito accidentalmente una pila a bottone. A lanciare l’allarme è stato il fratello maggiore. I genitori lo hanno subito trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo secondo” di Sciacca, da dove è stato trasferito all’ospedale dei bambini “Di Cristina” a Palermo. Prima è stata effettuata una radiografia per scoprire esattamente dove fosse la batteria. E poi il bambino è stato sottoposto ad un intervenuto in endoscopia che ne ha consentito la rimozione. L’intervento è stato eseguito dalla pediatra endoscopista Elivira Difrancisca.