Burgio, morto l’anziano vittima di un’esplosione in casa

Vito Colletti, 86 anni, è morto a causa delle gravi ustioni subite nell’esplosione di una bombola di gas avvenuta lo scorso 10 febbraio nella sua abitazione a Burgio, in via Nazionale. L’incidente ha provocato un violento incendio che ha coinvolto lui e il figlio cinquantenne, entrambi gravemente feriti. Dopo un primo ricovero a Sciacca, Vito Colletti è stato trasferito a Catania, ma le sue condizioni critiche si sono rivelate irrimediabili. Il figlio, invece, è ancora ricoverato a Palermo. La notizia della morte di Vito Colletti ha sconvolto la comunità di Burgio.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)