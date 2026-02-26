Maxi frode fiscale da 35 milioni di euro: oltre 200 imprese coinvolte in tutta Italia

Condividi

Una vasta operazione contro l’evasione fiscale è stata condotta dal Comando Provinciale di Agrigento della Guardia di Finanza, che ha portato alla luce un articolato sistema di frode basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il valore complessivo delle operazioni fittizie supera i 35 milioni di euro e coinvolge più di 200 imprese distribuite sull’intero territorio nazionale.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca e sviluppate dalla Compagnia di Sciacca con il supporto del Reparto Territoriale dei Carabinieri, hanno permesso di individuare oltre 2.000 fatture false emesse da 7 società “cartiere”, formalmente intestate a prestanome e prive di una reale struttura aziendale.

Le fatture simulavano sponsorizzazioni di gare automobilistiche di rally, prestazioni che in realtà non venivano mai effettuate. Attraverso questi documenti fiscali, le aziende beneficiarie – con sede in diverse regioni tra cui Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia – potevano contabilizzare costi fittizi, abbattendo così il reddito imponibile e riducendo sensibilmente le imposte dovute.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dietro l’intero sistema vi sarebbe un cittadino agrigentino considerato la mente dell’organizzazione. L’uomo avrebbe trattenuto l’IVA indicata nelle fatture false, oltre a percepire una commissione variabile tra il 5% e il 14% sugli importi documentati.

Gli approfondimenti investigativi, condotti attraverso accertamenti bancari, analisi contabili, intercettazioni telefoniche e pedinamenti, hanno consentito di ricostruire i flussi finanziari e di individuare il reinvestimento di parte dei proventi illeciti in un’attività imprenditoriale nel Nord Italia. Per questo motivo, all’ipotesi di frode fiscale si è aggiunta anche quella di autoriciclaggio.

Complessivamente sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria 18 soggetti, denunciati a vario titolo per frode fiscale e omessa dichiarazione. Inoltre, 13 società dovranno rispondere della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Le verifiche fiscali già eseguite su sei società hanno portato alla contestazione di violazioni tributarie per un imponibile complessivo superiore a 21 milioni di euro e quasi 5 milioni di IVA.

Nel corso delle perquisizioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 305 mila euro in contanti, di cui 225 mila custoditi in mazzette sottovuoto e nascosti in un’intercapedine. Sigilli anche a una lussuosa villa ad Agrigento e a quattro auto di grossa cilindrata, tra cui un’Audi RS e una BMW Serie M. Il G.I.P. ha disposto un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa tre milioni di euro.

Il presunto dominus del sistema fraudolento ha già avanzato richiesta di patteggiamento in udienza preliminare, subordinata alla confisca dei beni sottoposti a sequestro.

L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi fiscali e all’accumulazione di patrimoni illeciti, a tutela dell’economia legale e della concorrenza corretta tra imprese.