“Appalti pilotati”: no convalida arresto, sì misure cautelari

L’inchiesta della Procura di Agrigento su appalti presunti pilotati dietro corruzione: non convalidati gli arresti ma applicate misure cautelari.

Nell’ambito dell’inchiesta su appalti presunti “pilotati a pagamento” nell’Agrigentino, sfociata il 15 maggio in cinque arresti ad opera della Squadra Mobile, in sede di udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, non ha convalidato l’arresto ma ha, tuttavia, applicato quattro misure cautelari: ai domiciliari gli imprenditori di Favara, Luigi Sutera Sardo, 58 anni, ex consigliere provinciale ed ex assessore del Comune di Favara, e Diego “Dino” Caramazza, 44 anni. Poi obbligo di dimora per Federica Caramazza, 36 anni, sorella di Diego, e sua madre, Carmela Moscato, 65 anni, che è indagata solo per ricettazione allorchè avrebbe custodito in casa il denaro occorrente per pagare le tangenti. Un quinto arrestato, ai domiciliari, Sebastiano Alesci, 67 anni, capo dell’Ufficio tecnico comunale di Licata e residente a Butera, è già stato scarcerato il 17 maggio dalla Procura di Gela per un vizio legato ai requisiti della flagranza di reato per l’applicazione della misura cautelare.

Nel frattempo il Comune di Licata ha revocato ad Alesci l’incarico dirigenziale. Nel provvedimento che impone le misure cautelari, il giudice Giuseppa Zampino riconosce il reato di associazione a delinquere. In particolare Alesci e un’altra persona, la cui identità è omessa, avrebbero organizzato l’associazione per reperire e distrarre risorse pubbliche provenienti dalla Regione Siciliana e da altre fonti di finanziamento compiendo reati contro la pubblica amministrazione, come la turbativa d’asta, il peculato, la concussione, la corruzione e il condizionamento di progettisti, pubblici funzionari, dirigenti di enti locali e assessorati regionali.

I fratelli Caramazza sono indicati dal giudice Zampino come i mandanti e finanziatori dell’associazione, Sutera Sardo come l’intermediario esecutivo, Alesci come il canale verso il funzionario pubblico e garante dell’accordo associativo, e poi il presunto “aggancio”, ovvero Maurizio Giuseppe Falzone, 63 anni, di Licata, dirigente del settore Lavori pubblici della Provincia di Trapani, e presidente, tra le altre, della commissione aggiudicatrice della gara d’appalto, presunta turbata, per la manutenzione della strada provinciale 19 Salaparuta – Santa Margherita Belice, per la quale i Caramazza avrebbero promesso e in parte consegnato una tangente pattuita di 135.000 euro ad Alesci e a Sutera Sardo, e loro due a Falzone. In riferimento a tale ipotesi di associazione per delinquere, il giudice Zampino non ha riscontrato i gravi indizi di colpevolezza.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)