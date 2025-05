“Violenza contro le donne”: magistrati in cattedra in Questura ad Agrigento

Condividi

Nell’ambito della pianificata programmazione concernente la formazione del personale della Polizia di Stato, ad Agrigento in Questura si è svolta la seconda di cinque giornate formative incentrate sugli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato. Il fine didattico è legato a rendere pronta ed efficace la risposta degli operatori di Polizia ai casi di violenza di genere e domestica, e ad accogliere al meglio i denuncianti o coloro i quali si accostino all’autorità per avviare un percorso di recupero. Ha avviato i lavori il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, e sono intervenuti il sostituto procuratore, Alessia Battaglia, e il Giudice Michele Dubini.