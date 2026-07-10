Allarme bomba nella zona industriale agrigentina

Nella zona industriale agrigentina, triangolo tra Agrigento, Favara e Aragona, è scattato l’allarme al mattino di oggi per un sospetto pacco bomba al centro smistamento Sda (Speditori destinatari autorizzati). A lanciare l’allarme sono stati gli impiegati, insospettiti dal mittente, che sarebbe lo stesso di altri episodi dello stesso genere avvenuti in Italia. L’area è stata vietata al transito. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e artificieri.
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