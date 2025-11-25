Tra “memoria e identità”, ecco “Il battito della memoria”, primo romanzo di Vanessa Miceli

Condividi

“Il Battito della Memoria” segna l’esordio letterario di Vanessa Miceli con un romanzo che si muove tra formazione e introspezione, esplorando il delicato confine tra identità e ricordo. Il libro affronta il tema di ciò che definisce una persona quando la memoria vacilla, ponendo al centro il rapporto tra ciò che si è e ciò che si crede di essere stati.

L’autrice, Vanessa Miceli, è una giornalista pubblicista formatasi all’interno della redazione di sicilia24h.it della quale è stata una collega di ottima fattura, attiva anche nel mondo del teatro quando si discutono le dinamiche della vita sociale. Nel romanzo il filo conduttore della storia ruota attorno al tema delle assenze e di ciò che rimane dopo una perdita: legami, tracce emotive e una costante ricerca di luce anche nei momenti più oscuri.

La protagonista del libro è Eva, una ragazza di diciassette anni che si risveglia in un letto d’ospedale senza alcun ricordo del proprio passato. Intorno a lei volti che dovrebbero essere familiari, informazioni che le vengono restituite come dati oggettivi – nome, età, scuola, madre – ma che non riescono a suscitare alcuna reale connessione emotiva. La sua condizione viene descritta come una frattura netta tra presente e passato, tra realtà e percezione di sé.

Nel corso della narrazione, Eva intraprende un percorso fatto di silenzi, dettagli e incontri che la conducono verso una verità intrecciata con un’altra storia di perdita e amore. Il romanzo, attraverso una scrittura intima affidata alla voce della protagonista, accompagna il lettore in un viaggio tra dolore e possibilità di rinascita, dove i ricordi sembrano scomparsi ma continuano a pulsare sotto la superficie.

Il libro viene indicato come disponibile per l’acquisto su Amazon, sia in formato digitale che cartaceo.

A Vanessa Miceli, già nostra straordinaria collaboratrice, gli auguri di un “continuo letterario” sempre più roseo.