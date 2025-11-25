“Illeciti sui rifiuti”: 12 avvisi conclusione indagini a Canicattì

Condividi

La Procura di Agrigento, tramite i Carabinieri della Compagnia di Canicattì che hanno sostenuto le indagini, hanno notificato 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di altrettanti soggetti indagati di condotte illecite nella gestione dei rifiuti, tra abbandono e deposito incontrollato, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, anche speciali e pericolosi, perpetrati in contrada Buccheri, nelle campagne di Canicattì. Trai 12 vi sono privati cittadini e titolari di attività agricole o imprenditoriali.