“Illeciti sui rifiuti”: 12 avvisi conclusione indagini a Canicattì

La Procura di Agrigento, tramite i Carabinieri della Compagnia di Canicattì che hanno sostenuto le indagini, hanno notificato 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di altrettanti soggetti indagati di condotte illecite nella gestione dei rifiuti, tra abbandono e deposito incontrollato, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, anche speciali e pericolosi, perpetrati in contrada Buccheri, nelle campagne di Canicattì. Trai 12 vi sono privati cittadini e titolari di attività agricole o imprenditoriali.
