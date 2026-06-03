Tennis, prima vittoria per il licatese Luca Potenza con i colori di EgoGreen

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Prima vittoria con i colori EgoGreen per Luca Potenza! Oggi, al torneo ITF di Caltanissetta, Luca Potenza, tennista siciliano di origine licatese, ha conquistato la sua prima vittoria indossando i colori di EgoGreen, al primo turno contro Rosario Lanza.

“Per noi non è soltanto un risultato sportivo. È l’inizio di un percorso condiviso con un atleta che rappresenta determinazione, disciplina e appartenenza alla nostra terra – dice il presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini – EgoGreen crede in chi costruisce il futuro con impegno, passione e rispetto. Luca incarna perfettamente questi valori: passo dopo passo, punto dopo punto, con la forza di chi sa dove vuole arrivare. Siamo orgogliosi di essere al suo fianco in questa nuova avventura. C’è un’energia speciale quando talento, territorio e visione si incontrano. Complimenti Luca, avanti così. La strada è appena iniziata”.