“Il Fair Play riparte dalla scuola”, il Panathlon premia gli istituti distintisi ai Giochi della Gioventù

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Una giornata dedicata ai valori dello sport, del rispetto e dell’inclusione. Si terrà giovedì 4 giugno, alle ore 10, nell’Auditorium dell’Istituto Professionale per i Servizi “N. Gallo” di Agrigento, la cerimonia di premiazione “Il Fair Play riparte dalla scuola – Trofeo Mimmo Gareffa”, promossa dal Panathlon Club Agrigento in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare gli istituti scolastici della provincia che, nel corso dell’anno, si sono distinti nelle manifestazioni provinciali dei Giochi della Gioventù non soltanto per i risultati sportivi ottenuti, ma soprattutto per i comportamenti improntati alla correttezza, al rispetto delle regole, alla collaborazione e all’inclusione.

Alla manifestazione prenderanno parte dirigenti scolastici, docenti referenti delle attività sportive e studenti premiati, in un momento di incontro tra scuola, sport e territorio che intende riaffermare il valore educativo dell’attività sportiva.

«Con questo appuntamento – sottolinea la presidente del Panathlon Club Agrigento, Antonella Attanasio – vogliamo riconoscere e premiare le scuole che hanno saputo interpretare al meglio lo spirito autentico dello sport. Il fair play non è soltanto una regola da rispettare durante una competizione, ma un valore che contribuisce alla crescita personale dei giovani e alla formazione di cittadini responsabili e consapevoli. La scuola rappresenta il luogo ideale da cui ripartire per diffondere questi principi».

Il programma della mattinata prevede l’accoglienza delle delegazioni scolastiche, i saluti istituzionali del Panathlon Club Agrigento e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, un momento di riflessione sul significato educativo del fair play e la consegna del Trofeo “Mimmo Gareffa” e dei riconoscimenti agli istituti che si sono distinti nelle attività sportive provinciali per esempi di lealtà, rispetto e correttezza.

La cerimonia si concluderà con le foto istituzionali e i saluti finali. Un’occasione per ribadire come i valori dello sport possano rappresentare uno strumento fondamentale di crescita culturale e sociale, contribuendo a costruire una comunità più inclusiva e rispettosa.