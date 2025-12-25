Taormina, infermiere arrestato per violenza sessuale aggravata su un minore

Condividi

Un infermiere di 63 anni, originario di Partinico (Palermo), è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore di 14 anni con ridotte capacità. L’uomo si trovava in una posizione di affidamento temporaneo nei confronti del ragazzo, che avrebbe dovuto accudire.

L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Taormina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura.

Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione proveniente dalle autorità scolastiche e sono state coordinate dalla Procura di Messina. Gli investigatori hanno fatto ricorso a intercettazioni telefoniche e ambientali, che avrebbero consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe abusato del minore in più occasioni, sia all’interno della propria auto sia in un garage, approfittando dei momenti in cui il ragazzo gli veniva affidato e delle sue condizioni di vulnerabilità.

Al termine delle formalità di rito, il 63enne è stato condotto presso la casa circondariale di Messina, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i fatti e verificare eventuali altre responsabilità.