Migranti, si teme una nuova strage nel Mediterraneo: barcone disperso al largo della Libia

Si teme l’ennesima tragedia nel Mediterraneo centrale. Secondo Alarm Phone, un’imbarcazione con a bordo circa 116 migranti, partita da Zuwarah la sera del 18 dicembre, sarebbe naufragata al largo della Libia.

L’organizzazione aveva lanciato l’allerta nei giorni scorsi dopo aver perso i contatti con il barcone, senza mai riuscire a raggiungerlo tramite telefono satellitare. Autorità e ong erano state avvisate, pur in assenza di una posizione Gps.

Alarm Phone riferisce che la Guardia costiera italiana avrebbe confermato la ricezione della segnalazione senza fornire ulteriori informazioni, mentre quella libica ha dichiarato di non aver effettuato soccorsi né intercettazioni nei giorni indicati.

La sera del 21 dicembre sarebbe stato trovato un solo sopravvissuto da pescatori tunisini. L’uomo avrebbe raccontato che, poche ore dopo la partenza, le condizioni meteo sono peggiorate drasticamente. Il migrante è stato trasferito in ospedale in Tunisia.

L’organizzazione sta tentando di verificare la testimonianza, ma segnala difficoltà nei contatti con le autorità. In assenza di conferme ufficiali, cresce il timore di una nuova strage in mare.