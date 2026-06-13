San Leone, identificati due minorenni per il raid ai distributori automatici sul lungomare

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Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno consentito agli investigatori di dare un volto ai responsabili del danneggiamento e del furto avvenuti ai danni di alcuni distributori automatici di snack e bevande lungo il lungomare Falcone-Borsellino di San Leone.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, a entrare in azione nella notte del 4 maggio scorso sarebbero stati due adolescenti di 14 e 16 anni. I giovani avrebbero preso di mira il punto ristoro automatico “Self H24”, provocando danni alle apparecchiature e impossessandosi del denaro contenuto all’interno.

L’allarme era scattato nelle ore notturne, quando sul posto erano intervenuti i poliziotti delle Volanti. Durante il sopralluogo gli agenti avevano rinvenuto e sequestrato una pesante spranga di ferro, lunga oltre un metro, ritenuta l’attrezzo utilizzato per forzare i distributori.

L’attività investigativa, sviluppata attraverso l’analisi dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza dell’area, ha permesso di ricostruire le fasi del raid e di individuare i presunti autori.

Al termine degli accertamenti, i due minorenni sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Nei loro confronti vengono contestati i reati di danneggiamento aggravato e furto aggravato.

L’episodio aveva suscitato preoccupazione tra i residenti e gli operatori commerciali della località balneare, frequentata ogni giorno da numerosi cittadini e turisti, soprattutto durante la stagione estiva.