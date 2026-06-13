Rapina nella notte in una villa di Canicattì: medico e madre minacciate da tre banditi armati

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Momenti di paura nella notte a Canicattì, dove tre uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione in una villa situata nella periferia della città. All’interno dell’abitazione si trovavano una professionista del settore medico, molto conosciuta in zona, e l’anziana madre.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi, armati di pistola, avrebbero sorpreso le due donne mentre si trovavano in casa, costringendole sotto minaccia a consegnare il denaro custodito nell’abitazione e diversi oggetti di valore, tra cui gioielli e preziosi.

Non contenti del bottino raccolto, i rapinatori si sarebbero fatti consegnare anche i telefoni cellulari delle vittime, probabilmente per impedire loro di lanciare immediatamente l’allarme e guadagnare tempo nella fuga.

Dopo aver portato a termine il colpo, i tre sono fuggiti a bordo di una Fiat 500 facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori ritengono che l’azione possa essere stata pianificata con attenzione e che i responsabili conoscessero abitudini e presenza delle persone all’interno della villetta.

Fortunatamente le due donne non hanno riportato ferite, anche se sono rimaste profondamente scosse dall’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno avviato immediatamente le ricerche dei responsabili.

Le indagini sono tuttora in corso. Gli inquirenti stanno esaminando diversi filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione del commando e del veicolo utilizzato per la fuga.

L’entità esatta del bottino non è stata ancora resa nota, ma secondo le prime informazioni il valore complessivo della refurtiva sarebbe significativo.