Mucci (SGS),il rispetto per le donne non è a corrente alternata: o vale per tutte, comprese quelle che non ti piacciono politicamente, o è solo ipocrisia”

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“Lei non ha raddrizzato la schiena dalla posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e Trump, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda”.

“Un’allusione volgare e sessista che evoca posizioni sessuali e sottomissione orale. Meloni ha risposto con durezza, ricordando di essere arrivata dove è senza scorciatoie e senza “ginocchiere”, e ha chiesto se questo sia il rispetto per le donne che la sinistra predica. roma.corriere.it Il doppio standard è evidente. Se una frase del genere fosse stata detta a una leader di sinistra (o a qualsiasi donna “allineata” al mainstream femminista), ci sarebbero state mobilitazioni, tweet virali, articoli su “violenza di genere in Parlamento”, una marea di interventi. Probabilmente anche fiaccolate. Qui? Silenzio assordante da gran parte del “movimento delle donne” e dell’opposizione. Qualche voce isolata (come Antonella Boralevi su HuffPost: “nessuno dice niente, nemmeno le donne”), ma niente di paragonabile alla retorica usuale su patriarcato e rispetto. Questo dimostra che per molti il “rispetto per le donne” non è un principio universale, ma uno strumento politico: vale solo quando la donna è vittima “giusta” (ideologicamente). Quando è Meloni — prima Presidente del Consiglio donna, di destra, che non si fa dettare la linea — diventa “se l’è cercata” o “è solo politica”.Il punto di fondo. La volgarità in politica è sempre deprecabile, a prescindere dal bersaglio. Ridurre il confronto a insulti sessisti (ginocchiere, cortigiana, scrofa, ecc. che Meloni ha subito in passato) abbassa il livello di tutti e non colpisce solo la persona, ma le istituzioni. Il rispetto non è a corrente alternata: o vale per tutte, comprese quelle che non ti piacciono politicamente, o è solo ipocrisia. Le donne non diventano “meno donne” quando scelgono una strada conservatrice o non allineata. Se il femminismo vero vuole credibilità, deve condannare questi episodi senza guardare il colore politico. Altrimenti resta solo tribalismo con la bandiera del rispetto” – conclude Mucci.