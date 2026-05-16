SS115, la tragedia sulla statale riaccende il dramma delle strade agrigentine

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Il grave incidente avvenuto lungo la Strada Statale 115, nei pressi dello svincolo di San Giorgio, nel territorio di Sciacca, ha riacceso le polemiche sulle condizioni di sicurezza dell’importante arteria siciliana. Nel violento scontro hanno perso la vita due giovani turisti americani in viaggio di nozze, una tragedia che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.

A intervenire sulla vicenda è stato il capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione all’Assessorato regionale alle Infrastrutture.

Secondo Catanzaro, la tragedia conferma ancora una volta la necessità di affrontare con urgenza il problema della viabilità nella Sicilia sud-occidentale. La SS115, infatti, rappresenta uno dei principali collegamenti dell’Isola ma continua a essere priva di un’alternativa autostradale moderna ed efficiente, nonostante il crescente traffico legato sia al turismo sia alle attività produttive del territorio.

L’esponente dem sottolinea da tempo l’importanza di accelerare l’iter per la realizzazione della superstrada Gela-Castelvetrano, considerata un’opera strategica per migliorare la mobilità e ridurre i rischi lungo l’attuale tracciato.

Oltre alla prospettiva futura, Catanzaro pone l’attenzione anche sulle criticità immediate della SS115. L’interrogazione parlamentare servirà infatti a chiarire se il tratto agrigentino della statale possa essere realmente considerato sicuro. Secondo il deputato regionale, i continui incidenti, i frequenti cantieri, gli accessi laterali ritenuti pericolosi e le caratteristiche strutturali della strada evidenziano una situazione ormai non più sostenibile.

La SS115, realizzata originariamente negli anni Venti e successivamente modificata con diversi interventi nel corso del Novecento, oggi deve fare i conti con un volume di traffico molto superiore rispetto a quello previsto decenni fa. Una condizione che, secondo Catanzaro, aumenta i rischi per automobilisti e turisti che ogni giorno percorrono l’arteria.

Le vittime del drammatico incidente sono i giovani americani Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, rispettivamente di 24 e 25 anni, che stavano trascorrendo la luna di miele in Sicilia.