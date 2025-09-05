Notizie correlate
Lampedusa, per Obiettivo Pelagie il concerto di Baglioni costa troppo: “Ci sono altre priorità”Condividi Visualizzazioni 267 L’associazione Obbiettivo Pelagie definisce l’importo “eccessivo”, soprattutto alla luce delle numerose urgenze che...
La Sicilia a Cannes e a Venezia: indagini archiviateCondividi Visualizzazioni 220 Il Tribunale di Palermo ha archiviato l’inchiesta sulla partecipazione milionaria della Regione Siciliana...
Il caso Amorosia fa discutere; un test ad alcuni dipendenti per sapere se l’ex segretario fosse a conoscenza della volontà della nuova amministrazione di sostituire il segretario?”Condividi Visualizzazioni 1.368 Non si sa bene se si tratta di una sorta di comunicato, di...