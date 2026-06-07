Palma di Montechiaro, sequestrati 100 grammi di cocaina e 9.500 euro: arrestato un 47enne

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Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Palma di Montechiaro con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento e del locale commissariato di polizia.

Durante un’attività investigativa, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione all’interno di un immobile non utilizzato, riconducibile all’uomo, un bracciante agricolo già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi. Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti circa 100 grammi di cocaina e una somma in contanti pari a 9.500 euro.

Secondo gli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto generare un guadagno di circa 10 mila euro una volta immessa sul mercato illecito. Lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre per il 47enne sono scattate le procedure previste dall’autorità giudiziaria.