Titolo: Lite familiare sfocia nel sangue: anziano arrestato per tentato omicidio

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A San Cataldo una violenta lite familiare è degenerata in un episodio di grave cronaca nella serata di ieri. Un uomo di 80 anni avrebbe infatti aperto il fuoco contro il figlio di 49 anni, ferendolo a una gamba.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe esploso alcuni colpi di pistola dall’esterno dell’abitazione, in via Piave, mirando attraverso la porta chiusa. Dopo l’accaduto si sarebbe poi dato alla fuga, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

Immediatamente sono scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine: Carabinieri e Polizia hanno avviato un’operazione coordinata che ha portato al rintraccio dell’uomo intorno alle 2:45 della notte. L’ottantenne è stato trovato in evidente stato di agitazione e successivamente accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Al termine delle attività investigative iniziali, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il figlio ferito è stato soccorso e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Restano ancora da chiarire i motivi che avrebbero portato alla lite sfociata nel gesto violento, su cui le autorità stanno continuando a indagare.