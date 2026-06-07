Mafia, la Cassazione conferma il 41-bis per Giancarlo Buggea

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La Corte di Cassazione ha confermato il regime detentivo del 41-bis nei confronti di Giancarlo Buggea, ritenuto dagli inquirenti uno dei principali esponenti del mandamento mafioso di Canicattì. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa, lasciando invariata la misura del cosiddetto carcere duro.

Buggea sta scontando una condanna a vent’anni di reclusione inflitta nell’ambito dell’operazione antimafia “Xidy”. Secondo le risultanze investigative, avrebbe ricoperto per anni un ruolo di primo piano all’interno di Cosa Nostra agrigentina, mantenendo stretti rapporti con i vertici dell’organizzazione criminale.

Nelle motivazioni della decisione, la Suprema Corte evidenzia come permangano concreti elementi che attestano la sua pericolosità. Tra questi vengono richiamati la posizione di comando esercitata nel territorio canicattinese, la capacità dell’organizzazione di continuare a operare e la possibilità dell’uomo di influenzare o comunicare con affiliati ancora liberi.

I giudici sottolineano inoltre che Buggea avrebbe consolidato nel tempo il proprio peso all’interno del sodalizio mafioso, arrivando a essere considerato una figura di riferimento anche nei rapporti con altri esponenti della criminalità organizzata siciliana.

Le indagini hanno documentato la partecipazione a incontri tra rappresentanti di Cosa Nostra e della Stidda, durante i quali sarebbero stati affrontati temi legati agli interessi delle rispettive organizzazioni. A tali riunioni avrebbero preso parte anche esponenti di altre famiglie mafiose dell’Isola e soggetti collegati alla mafia statunitense.

Alla luce di questo quadro, la Cassazione ha ritenuto che sussistano ancora le condizioni per mantenere il regime speciale previsto dal 41-bis, misura finalizzata a impedire che il detenuto possa continuare a esercitare la propria influenza sull’organizzazione criminale dall’interno del carcere.