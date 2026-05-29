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Ok al finanziamento per il consolidamento del costone di contrada Poggio a Favara, un intervento destinato alla protezione delle aree edificate e alla riduzione del rischio idrogeologico della zona. A commentare positivamente il risultato sono i consiglieri comunali Miriam Mignemi, Gerlando Nobile e Alessandro Pitruzzella, che affermano: “E’ un risultato importante per la sicurezza del territorio e per la tutela dei cittadini di Favara. Da anni il territorio attendeva risposte concrete su una criticità che coinvolge residenti e abitazioni, mentre oggi arriva un segnale significativo grazie all’attenzione dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, determinante per il raggiungimento dell’obiettivo. Il consolidamento del costone rappresenta un intervento fondamentale sia per la prevenzione del rischio idrogeologico sia per garantire maggiore tranquillità alle famiglie della zona interessata. Seguiremo tutte le fasi successive dell’opera per accelerare l’avvio dei lavori e arrivare alla definitiva messa in sicurezza dell’area”.