Carla Sicurello rinuncia alla nomina da Assessore: “Ora serve rafforzare la dimensione politica della coalizione”

Condividi

Visualizzazioni 123

“Sono costretta a rinunciare all’impegno già assunto che mi vede Assessore designato dal candidato Sindaco Dino Alonge. Alla luce dell’esito del primo turno elettorale, ritengo che la compagine a sostegno di Dino Alonge abbia oggi la necessità di rafforzare soprattutto la propria dimensione politica, più che quella tecnica. Per questa ragione considero concluso il contributo che, con spirito di servizio e competenza, ho dato in questa prima fase del percorso elettorale. Si apre ora la delicata fase del ballottaggio, nella quale il candidato Sindaco Dino Alonge ha ritenuto opportuno compiere una scelta di natura prevalentemente politica, orientata a consolidare ulteriormente la coalizione e il progetto amministrativo per la Città. Ringrazio Dino Alonge e il Partito Fratelli d’Italia per la fiducia e per l’opportunità che mi è stata concessa, esperienza che ha rappresentato per me un importante momento di crescita personale e umana. Resto comunque a disposizione di Dino e del Partito, ai quali auguro sinceramente di vincere il ballottaggio e di poter realizzare i progetti presentati nel programma elettorale per Agrigento.

Grazie Carla Sicurello”