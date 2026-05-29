Siti Unesco, dalla Regione contributi ai Comuni: ad Agrigento 128 mila euro

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La Regione Siciliana stanzia quattro milioni di euro a favore dei Comuni che ospitano siti e geoparchi Unesco. Ad Agrigento sono destinati 128.914 euro per il 2026 nell’ambito del riparto approvato con decreto firmato dall’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica Elisa Ingala, in attuazione della legge di stabilità regionale. Secondo l’assessore, le risorse serviranno a sostenere la valorizzazione culturale del patrimonio artistico e museale e a promuovere iniziative capaci di migliorare la fruizione e la promozione dei siti Unesco presenti nei territori. In tutta la Sicilia saranno coinvolte settanta amministrazioni comunali: una nell’Agrigentino, una nel Nisseno, ventitré nel Catanese, nove nell’Ennese, quattro nel Messinese, ventitré nel Palermitano, tre nel Ragusano e sei nel Siracusano. I fondi sono stati distribuiti per il cinquanta per cento in quote uguali tra tutti gli enti beneficiari e per il restante cinquanta per cento in base alla popolazione residente, fino a un massimo di 250 mila euro assegnati ai Comuni di Catania e Palermo.