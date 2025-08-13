Naufragio a largo di Lampedusa, è strage: almeno 22 morti

Condividi

Visualizzazioni 101

Ancora una tragedia del mare lungo le nostre coste. E’ notizia di qualche ora fa che un barcone con un centinaio di migranti a bordo si è ribaltato al largo della costa di Lampedusa. Sono scattati immediatamente i soccorsi e alcune motovedette si sono recate sulle acque della tragedia.

I soccorritori hanno potuto salvare almeno una ottantina di persone mentre per almeno 22 migranti non c’è stato nulla da fare. Tra loro almeno una neonata.

I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore, mentre continuano ancora le operazioni di soccorso.