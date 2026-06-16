Lampedusa, i Carabinieri recuperano decine di reperti archeologici nei fondali marini

I Nuclei tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri di Palermo, Lampedusa e Messina, in collaborazione con la Soprintendenza regionale del Mare, hanno recuperato nei fondali di Lampedusa diverso materiale archeologico collocabile tra la tarda età repubblicana romana e l’epoca tardo antica, che, dissabbiati ad una profondità ridotta, avrebbero potuto essere oggetto di facili depredazioni. Nel dettaglio si tratta di oltre 50 reperti di particolare rilievo storico. Tali testimonianze saranno restituite alla collettività in forme espositive.
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