Licata, incendio nella notte distrugge un’auto: aperta un’indagine

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Un’autovettura è stata gravemente danneggiata da un incendio scoppiato durante la notte a Licata. Le fiamme hanno coinvolto una Fiat Punto utilizzata da una donna di 64 anni, parcheggiata in una strada secondaria nei pressi di corso Serrovira.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, accortisi del fumo proveniente dal veicolo, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi attraverso il numero unico di emergenza.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno rapidamente domato il rogo e provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata. L’incendio ha causato ingenti danni alla vettura, ma non si registrano feriti.

Contestualmente sono scattati gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a chiarire l’origine delle fiamme. Dai primi rilievi effettuati non sarebbero emersi elementi riconducibili con certezza all’utilizzo di sostanze acceleranti, tuttavia gli investigatori non escludono alcuna pista.

Tra le ipotesi al vaglio resta anche quella di un gesto intenzionale. Per fare piena luce sull’episodio, la Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento seguito da incendio.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni attraverso ulteriori verifiche tecniche e l’eventuale acquisizione di immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.