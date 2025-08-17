La Quinta D del Foderà si riunisce in un ristorante dopo ben 52 anni!

Condividi

Correva l’Anno del Signore 1973 e nel mese di luglio i giovanotti erano freschi freschi diplomati. Tanta gioia, viaggi estivi prenotati ma anche tanta tanta preoccupazione per la strada da intraprendere nei mesi successivi. Da quel luglio ognuno di loro decideva la propria carriera.

Luglio 1973, agosto 2025. Eccoli qui quei giovanotti di allora, forse qualcuno anche con i pantaloncini corti, che si sono incontrati a distanza di 52 anni a casa di una ex alunna, Rosetta Ginex, per passare insieme un momento davvero storico, entusiasmante, ricco di ricordi e, ahimè, anche di magoni belli e buoni per i tempi che furono e che purtroppo non tornano più. Era la classe quinta, sezione D dell’Istituto Tecnico Commerciale “Foderà” di Agrigento.

Ma la spettacolare notizia che fa davvero sgranare gli occhi è che alla “carrambata” di studenti ha partecipato anche un loro professore e più precisamente il prof. Nicola Albano, classe 1943, docente di tecnica bancaria. In quel tavolo sembrava il più giovane di tutti!

Ad organizzare l’evento, perchè di evento si tratta, è stata l’infaticabile dott.ssa Rosetta Ginex che ha curato nei minimi particolari tutta l’organizzazione.

E poi, i nomi di tutti i partecipanti i quali, dopo ben 52 anni, si sono ritrovati dinnanzi ad un piatto di pasta ma stavolta, però, tutti avevano i pantaloni lunghi!

E quindi: Rosetta Ginex, Maria Fantauzzo, Giovanni Catalano, Rita Gennaro, Filippo Battaglia, Lia Graziano, Mario Rossano, Salvatore Pendino e Anna Maria Fanara.

Auguri e felicitazioni!