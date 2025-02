Giusy Vitello SGS Caltanissetta :“Le RSU sono il pilastro della democrazia sindacale”

Condividi

Nel 2025 si torna a votare per le RSU: una sfida cruciale per garantire autonomia e rappresentatività. Le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nelle scuole si avvicinano, riportando al centro del dibattito il ruolo e l’indipendenza di questo organismo sindacale. A ventiquattro anni dalla loro prima elezione nel settore scolastico, le RSU continuano a rappresentare uno strumento essenziale per la tutela dei diritti dei lavoratori. Tuttavia, permangono alcune criticità, come sottolinea Giusy Vitello di SGS scuola, che ribadisce: “Le nostre RSU sono indipendenti, non saranno formate dai Dirigenti Scolastici”. Le RSU, presenti in ogni luogo di lavoro pubblico e privato, hanno il compito di tutelare collettivamente i lavoratori, garantendo il rispetto del contratto e trasformando eventuali problematiche in vertenze da risolvere. Per il prossimo anno, le elezioni promettono di essere un momento decisivo per rinnovare il patto di rappresentanza tra i lavoratori ei loro rappresentanti.

Secondo alcune segnalazioni, in alcune scuole le liste RSU sarebbero state condizionate dalla dirigenza scolastica, con dirigenti che avrebbero influenzato le candidature e, accusavano, il voto di docenti e personale ATA. Una dinamica che rischia di compromettere l’autonomia dell’organo sindacale. SGS sottolinea l’importanza di candidati rappresentativi e realmente vicini alle esigenze dei lavoratori. “Questo è il nostro stile e lo manterremo anche per le prossime elezioni”, spiega Vitello, sottolineando come la forza delle RSU risieda non solo nelle norme che le regolano, ma soprattutto nella capacità di costruire consenso e condivisione attorno agli obiettivi comuni. “La RSU non si costruisce nelle stanze dei Dirigenti Scolastici”, conclude Vitello. La sfida per il 2025 sarà quella di garantire che le RSU restino un organo democratico e indipendente, fondamentale per il buon funzionamento programmatico e partecipativo delle scuole italiane.