Irene Catarella intervista Marisa Laurito e Gragnaniello protagonisti di Vasame

Uno spettacolo che avvolge e coinvolge “Vasame. L’Amore è rivoluzionario” con la brillante attrice Marisa Laurito che recita e canta, dipinge e incanta, e il cantautore napoletano Enzo Gragnaniello che con la musica completa la magia.
Notizie correlate
-
“I Luoghi dei Branciforti” grande evento di storia, cultura e giovani con gli Abatellis Branciforti e le scuoleCondividi Visualizzazioni 143 Un convegno di straordinario valore culturale e storico, destinato a lasciare un segno...
-
Aldo Mucci(SGS): “Il futuro sindaco dovrà passare da una gestione ordinaria a una visionaria, sfruttando fondi europei e regionali per superare le “ombre” di Agrigento”Condividi Visualizzazioni 211 Il futuro sindaco di Agrigento si troverà davanti a una città con problemi...
-
Incidente stradale, muore 60enneCondividi Visualizzazioni 210 Un uomo di 60 anni, Giuseppe D’Amore, residente a Floridia, è morto nella...