Irene Catarella intervista Marisa Laurito e Gragnaniello protagonisti di Vasame

Redazione
Uno spettacolo che avvolge e coinvolge “Vasame. L’Amore è rivoluzionario” con la brillante attrice Marisa Laurito che recita e canta, dipinge e incanta, e il cantautore napoletano Enzo Gragnaniello che con la musica completa la magia.

