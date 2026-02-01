“I Luoghi dei Branciforti” grande evento di storia, cultura e giovani con gli Abatellis Branciforti e le scuole

Condividi

Un convegno di straordinario valore culturale e storico, destinato a lasciare un segno profondo nel territorio e nelle nuove generazioni, si è svolto al Teatro Giuseppe Lena di Cammarata con l’evento “I Luoghi dei Branciforti – Cammarata e San Giovanni Gemini. L’Arazzo d’oro di Palazzo dei Normanni”, patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Cammarata e dal Comune di San Giovanni Gemini. Organizzatrice dell’iniziativa, insieme al suo gruppo, la Professoressa Irene Catarella, Presidente del Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini, fine studiosa delle tradizioni e delle radici storiche siciliane e instancabile promotrice di un percorso culturale che da anni restituisce identità, memoria e orgoglio a due comunità profondamente legate alla loro storia. Sotto la sua guida e quella della Vicepresidente Simona Infantino e del Probus vir Salvatore Infantino, il Gruppo Storico Abatellis Branciforti si è affermato come punto di riferimento per la valorizzazione dei due casati che hanno governato il territorio per oltre duecento anni, segnandone il periodo più ricco e florido: i Branciforti e gli Abatellis. L’evento, inserito in un progetto ideato da Piera Maria Carbone, ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 340 alunni delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Giovanni Philippone/Giovanni XXIII, accompagnati dai docenti, confermando la forte attenzione della Presidente Catarella verso il coinvolgimento delle nuove generazioni, considerate fulcro imprescindibile di ogni autentico percorso di trasmissione della memoria storica e la volontà della nuova Dirigente Scolastica Angela Fasino nel fari vivere ai propri alunni esperienze sempre più arricchenti.

Moderato con professionalità da Franca Orfeo, il convegno è stato arricchito dalle esibizioni di due prestigiose orchestre scolastiche: l’Orchestra “Rosario Livatino” del Plesso Dante Alighieri di Cammarata e l’Orchestra “Amadeus” del Plesso Don Michele Martorana di San Giovanni Gemini. Le loro performance hanno regalato momenti di grande emozione, dimostrando come musica, storia e formazione possano dialogare armoniosamente.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Angela Fasino, del Sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane e del Sindaco di San Giovanni Gemini Dino Zimbardo, che hanno espresso unanime gratitudine per un’iniziativa di così alto valore educativo, ringraziando la Carbone e Irene Catarella con il Gruppo Storico per l’evento. In rappresentanza dell’ARS è intervenuto telefonicamente l’Onorevole Michele Catanzaro.

Tre gli interventi molto graditi. Di grande interesse l’intervento di Piera Maria Carbone, che ha illustrato la storia della famiglia Branciforti e il significato dell’Arazzo d’oro di Palazzo dei Normanni su cui ha scritto un libro che ha donato alle biblioteche dei due paesi, e quello di Don Vincenzo Lombino, docente della Facoltà Teologica di Sicilia, che ha tracciato un intenso profilo di Ercole Branciforti, simbolo di ideali cavallereschi quali coraggio, onore e amor cortese. Nel suo intervento, la Presidente Irene Catarella, che ha coniato il motto “Insieme per fare storia”, ha saputo trasformare il convegno in un coinvolgente “dialogo storico” con gli studenti. Con energia, passione e competenza, ha guidato i ragazzi alla scoperta dei valori che hanno caratterizzato i Branciforti e gli Abatellis – il coraggio, l’onore, la capacità di “volare in alto” – rendendo la storia viva, accessibile e profondamente attuale. Per coinvolgere direttamente gli alunni, la Presidente ha ideato e scritto le presentazioni di quattro figure emblematiche dei casati – Margherita Abatellis Branciforti, Agata Lanza Gioeni Branciforti, Blasco Branciforti ed Ercole Branciforti – affidandone la lettura e l’interpretazione ad alcuni studenti dell’Istituto Comprensivo. Attraverso un’originale riflessione sui sogni che questi nobili personaggi potevano avere da bambini, Irene Catarella ha invitato ogni ragazza e ogni ragazzo a interrogarsi sui propri sogni e sul proprio futuro.

Momento particolarmente toccante è stato il ricordo della prima Vicepresidente Maria Concetta Pinella, ricordata con affetto e commozione dalla Presidente, che ha sottolineato come continui a essere una presenza viva e spirituale all’interno del Gruppo Storico. A impreziosire ulteriormente il convegno, l’esposizione delle opere in ceramica “Alchimie Barocche” dell’artista Benedetto Norcia e la presenza di autorità civili, militari e religiose. “I Luoghi dei Branciforti” si è così confermato come un modello virtuoso di valorizzazione della storia locale, grazie soprattutto alla visione, alla passione e alla capacità di coinvolgimento della Presidente Irene Catarella e del Gruppo Storico Abatellis Branciforti che da anni divulgano la nobile storia degli antenati del territorio e che continuano a dimostrare come la cultura, quando è condivisa, possa diventare un potente strumento di crescita collettiva.