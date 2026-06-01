EgoGreen e il presidente Marcello Giavarini si complimentano con l’ Akragas per la promozione in Eccellenza

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Il Presidente Marcello Giavarini, già primo dirigente dell’ Akragas e tutta l’ azienda EgoGreen desiderano esprimere le più sincere congratulazioni alla società, alla squadra, allo staff tecnico e a tutti i tifosi biancazzurri per questo straordinario traguardo.

“Una vittoria che vale una stagione. Una promozione che racconta passione, sacrificio, appartenenza – continua Marcello Giavarini – Con il successo contro il Valderice Calcio, l’Akragas conquista l’Eccellenza e scrive una pagina importante della sua storia sportiva. Siamo orgogliosi di aver accompagnato l’Akragas, in qualità di sponsor, durante la stagione 2025/2026, sostenendo un progetto fatto di energia, determinazione e amore per il territorio. Oggi festeggiamo insieme una promozione meritata. Perché quando una squadra crede davvero nel proprio sogno, tutta una città può tornare a volare. Complimenti Akragas. L’Eccellenza vi aspetta”.