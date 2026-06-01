“Incidente scuolabus”: al volante sotto effetto della cocaina

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Dai test tossicologici eseguiti all’ospedale «Paolo Borsellino» di Marsala è emerso che ha guidato sotto l’effetto della cocaina l’uomo che venerdì a Mazara del Vallo, alla guida del suo Suv con a bordo la moglie al settimo mese di gravidanza e i cinque figli, ha superato uno stop scontrandosi con uno scuolabus con a bordo 9 alunni tra gli 8 e i 14 anni, l’autista e 2 assistenti comunali. L’uomo peraltro non avrebbe mai conseguito la patente e il mezzo sarebbe stato senza copertura assicurativa.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)