Chiuso con successo il convegno “Chiamata alle arti”

L’Eredità digitale, le comunità energetiche rinnovabili, il Decreto Salva Casa, le vendite competitive, la capacità naturale, forme di comunicazione non verbale ed Energia da produrre in modo green e da condividere, attraverso le CER. Sono stati i temi al centro dei sei tavoli tematici, momento clou della prima edizione del Convegno di Studi Interordinistico: “Chiamata alle Arti”, promosso dal Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Agrigento e Sciacca, presieduto dalla Notaio, Claudia Gucciardo.

Il prestigioso evento, svolto nella splendida cornice del Teatro Pirandello di Agrigento, ha registrato la presenza di circa cento notai provenienti da ogni parte del Paese, accolti nella prima giornata di lavori, da una presentazione tematica a cura dei presidenti dei sei ordini coinvolti : Notai, Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ingegneri, Architetti e Medici. Un’occasione di confronto e scambio di saperi tra professionisti, dai connotati di alto valore culturale, arricchiti dai contributi di relatori di alto profilo. Lo spettacolo, realizzato dal Corriere della Sera con il Consiglio nazionale del Notariato, dedicato ai testamenti dei Grandi Italiani ed in particolare ai testamenti di Luigi Pirandello, Ignazio Florio e Giovanni Verga, ha concluso la giornata di lavori.

“Il sapere è interdisciplinare e, questo evento ne ha dato dimostrazione- dichiara la presidente, Claudia Gucciardo- Il convegno, articolato in tavole rotonde ha sottolineato la circolarità dei temi trattati, tutti di grande attualità e di utilità concreta ed ha visto riuniti allo stesso tavolo, accademici e professionisti di diverse aree, discutere a beneficio dell’uditorio: notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti e medici, apportano il proprio contributo alla discussione, resa vivace ed attrattiva dalla formula adottata per la trattazione. Questo è il senso della Chiamata alle Arti, espressione che ho creato per esortare chi esercita un’arte od una professione a mettere la sua Arte, la sua Opera- conclude la Notaio Gucciardo- a servizio dell’interesse collettivo”.

All’interno dell’evento è stata inaugurata una mostra, a cura dell’Archivio di Stato, aperta al pubblico e, lanciato il primo Concorso Letterario nazionale “IL NOTAIO RACCONTA”, istituito dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Agrigento e Sciacca, a cui hanno partecipato circa 80 notai, con opere edite ed inedite aventi ad oggetto il racconto di storie di vita professionale realmente accadute o immaginate.