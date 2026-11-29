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Un normale controllo alla circolazione stradale ha permesso ai carabinieri di individuare e arrestare un uomo di 66 anni, bracciante agricolo, destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva per violenza sessuale.

L’episodio è avvenuto a Canicattì. I militari hanno fermato l’uomo mentre si trovava alla guida di un’automobile intestata alla compagna. Dopo aver richiesto i documenti ed effettuato gli accertamenti di rito, i carabinieri hanno scoperto che il sessantaseienne doveva ancora scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione.

Una volta verificata la sua posizione giudiziaria, i militari hanno proceduto all’arresto e lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Agrigento, dove sconterà la pena.