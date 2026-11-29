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Un ventottenne di Menfi, Salvatore Bonacasa, dovrà affrontare il processo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice ha disposto il rito abbreviato condizionato, revocando contestualmente la misura cautelare dell’obbligo di dimora e autorizzando la restituzione di una parte del denaro sequestrato.

Il giovane era stato arrestato nell’aprile scorso dai carabinieri, che nel corso di una perquisizione domiciliare avevano rinvenuto 50 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina e oltre mille euro in contanti.

Proprio sulla provenienza del denaro si è concentrata una parte dell’attività difensiva. Attraverso la testimonianza di un commerciante, infatti, sarebbe stato possibile dimostrare che una quota della somma sequestrata era riconducibile a vincite ottenute dal ventottenne alle slot machine. Una circostanza che ha consentito di ottenere la restituzione di quei soldi.

Il giudice Dino Toscano ha inoltre revocato l’obbligo di dimora. Bonacasa sarà giudicato con il rito abbreviato condizionato, che prevede l’acquisizione di ulteriori elementi probatori richiesti dalla difesa.